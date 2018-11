Kraftig fall på Wall Street

NTB utenriks

Mens Dow Jones-indeksen endte på 24.462,79 poeng, sank den bredere indeksen S&P 500 1,8 prosent til 2.641,69 poeng.

Nok en gang gikk børsfallet hardt ut over de store teknologiselskapene, og den teknologitunge Nasdaq-indeksen sank 1,7 prosent.

Apple har nå nesten mistet en firedel av sin verdi siden oktober, da aksjekursen var den høyeste noensinne, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Børsfallet de siste dagene betyr at all børsoppgang i USA tidligere i år er utradert. Også i Europa og Asia falt aksjemarkedene tirsdag, og hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 2,8 prosent. Oljeprisen stupte over 6 prosent.

