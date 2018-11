Erik Solheim trekker seg som FNs miljøsjef

NTB utenriks

Overfor Dagens Næringsliv bekreftet Solheim tirsdag at hans tid som FNs miljøsjef er over.

Samtidig kritiserte han den foreløpige rapporten fra FNs revisjonsprogram som inneholder kritikk av Solheims reisevirksomhet.

– Rapporten er full av feil, men det vil være lettere for en ny leder å ta ansvaret for den situasjonen, skriver Solheim i en uttalelse til Dagens Næringsliv.

Tidligere hadde både Aftenposten og det franske nyhetsbyrået AFP sitert anonyme kilder som opplyste at Solheim trakk seg.

I rapportutkastet som ble offentliggjort tidligere i høst, gikk det fram at Solheim i løpet av sine første 22 måneder i jobben reiste for 4,1 millioner kroner.

63-åringen har tatt selvkritikk og betalt tilbake en sum tilsvarende 50.000 kroner. Summen er knyttet til én reiseregning der revisorene oppdaget feil.

Samtidig har Solheim forsvart seg med at utstrakt reisevirksomhet er viktig for å synliggjøre UNEPs arbeid for miljøet.

Både Sverige og Danmark har likevel valgt å straffe UNEP økonomisk etter at anklagene ble kjent.