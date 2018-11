Oppgang på asiatiske børser

NTB utenriks

Den japanske Nikkei-indeksen steg med 0,17 prosent ved åpningen mens den bredere Topix-indeksen gikk opp med 0,11 prosent. Hongkong-indeksen åpnet med en oppgang på 0,5 prosent, og Shanghai så en vekst på 0,4 prosent ved åpningen.

Investorer i Tokyo tok godt imot de optimistiske kommentarene forrige uke fra president Donald Trump, tror analytiker Tsuyoshi Nomaguchi i Daiwa Securities. Forrige uke oppfordret presidenten investorer til å kjøpe andeler i selskaper i rask vekst.

Handelsunderskudd

Japan har registrert et handelsunderskudd på snaue 33 milliarder kroner i oktober etter en oppsving i landets oljeimport. Det er første gang på to måneder at landet har et handelsunderskudd. Japans myndigheter peker på økt import av petroleum og flytende gass.

Japans handelsoverskudd med USA falt med 11 prosent forrige måned. USAs visepresident Mike Pence oppfordret Japan til å undertegne en bilateral handelsavtale om goder og tjenester under et besøk til landet forrige uke.

– Vi er overbevist om at denne avtalen vil etablere handelsgrunnlag for goder og tjenester, sa Pence den gang, og la til at USA «altfor lenge» har hatt et handelsunderskudd med verdens tredje største økonomi, nemlig Japan.

Uforutsigbare ledere

Trump skrøt fredag også av Kinas steg mot å løse handelskrigen mellom landene. Utsagnet kom etter at en av presidentens ledende økonomiske rådgivere hintet til at Kina og USA er i samtaler, godt foran skjema før G20-møtet i Argentina i slutten av november.

Men så kom et nytt vendepunkt, denne gangen da USAs visepresident Mike pence og Kinas president Xi Jinping havnet i en disputt under helgens APEC-møte. Pence latterliggjorde Xis «kvelende belte» og «enveisinitiativ», en henvisning til Kinas omstridte handelsprosjektet Belt and Road-initiativ. Xi forsvarte initiativet sitt og angrep Trumps proteksjonistiske «USA først»-slagord.

– Den er korttenkt og dømt til å mislykkes, sa Xi.

Den anspente tonen mellom partene førte til at APEC-møtet endte for første gang uten en endelig kunngjøring.

(©NTB)