Narkobaronen Hector Manuel Beltran Leyva er død

Beltran Leyva, som en gang var blant landets mest etterlyste menn, ble 56 år gammel.

Ifølge innenriksdepartementet ble han brakt til sykehus etter å ha fått smerter i brystet, men livet sto ikke til å redde. Beltran Leyva ble arrestert i 2014, og har sittet fengslet siden 2016.

Innenriksdepartementet understreker at alle protokoller ble fulgt og at sykehuspersonalet gjorde alt de kunne for å redde 56-åringen.

Kartellederen Joaquin «El Chapo» Guzman, som for øyeblikket står for retten i New York, mistenkes å ha gitt informasjon som ledet til arrestasjonen av Beltran Leyva i 2014.

