CNN frykter Det hvite hus vil stanse reporter igjen

CNN sier i en uttalelse mandag at Det hvite hus har gitt beskjed om at Acostas presseakkreditering kan bli inndratt på nytt.

– Det hvite hus fortsetter å bryte grunnlovens første og femte tillegg. Disse tiltakene truer alle journalister og nyhetsorganisasjoner. Jim Acosta og CNN kommer til å fortsette å rapportere nyheter fra Det hvite hus og om presidenten, heter det videre i uttalelsen.

Det hvite hus fratok for halvannen uke siden Jim Acosta hans presseakkreditering etter at han under en pressekonferanse med Donald Trump nektet å gi fra seg mikrofonen og fortsatte å stille presidenten kritiske spørsmål.

En dommer besluttet kort tid etterpå at Acosta måtte få akkrediteringen tilbake. Men denne kjennelse gjaldt kun i 14 dager. Og i et brev som CNN har fått fra Det hvite hus, står det at «det er foretatt en foreløpig beslutning» om at Acostas akkreditering vil bli inndratt igjen når de 14 dagene har gått.

CNN har nå via sine advokater gått til domstolen for å forhindre at det skjer.

