Britisk utenriksminister med en rekke krav til Iran før besøk til landet

Hunts besøk mandag er det første fra en vestlig minister siden USA trakk seg fra atomavtalen.

Iran har ifølge en IAEA-rapport fulgt vilkårene i atomavtalen med stormaktene. Rapporten ble kjent få dager etter kunngjøringen av nye amerikanske sanksjoner mot Iran. Europeiske land har derfor vært lunkne til å gjøre som USA.

– Irans atomavtale forblir en viktig komponent for stabilitet i Midtøsten ved at den eliminerer faren for en atomvæpnet Iran, sa Hunt i en uttalelse i London før avreise.

– Men vi må også få en slutt på Irans destabiliserende aktivitet i resten av regionen om vi skal løse problemet, la han til.

Hunt møter Irans utenriksminister Mohammed Javad Zarif for å diskutere europeiske tiltak for å avlaste de amerikanske sanksjonene. Partene diskuterer også Irans rolle i Syria og Jemen, samt de pågående sakene om fengslede iranske briter. Den mest kjente saken er Nazanin Zaghari-Ratcliffe, som soner fem års fengsel for oppvigleri.

– Mer enn noe annet ønsker vi å se uskyldige iranske briter bli returnert til sine familier. Jeg har hørt for mange hjerteskjærende historier fra familier som har måtte holde ut med separasjonen, sier Hunt.

– Så jeg kommer til Iran med et klart budskap til landets ledere: Å fengsle uskyldige mennesker kan ikke bli brukt som et diplomatisk pressmiddel, sier han.

