Trump vurderer opptil fem endringer i regjeringen

– Men det kan også hende det bare ender opp med å bli to, understrekte Trump i intervjuet.

Han fyrte også opp under spekulasjonene om at stabssjef John Kelly er blant de han kommer til å sparke, ettersom han valgte ikke å gjenta sitt tidligere løfte om at Kelly sitter trygt fram til presidentperioden løper ut i 2020.

– Jeg mener, det kan hende. La oss se hva som skjer, svarte Trump på spørsmål om han vurderer å bytte ut Kelly.

– Det er visse ting han gjør som jeg liker veldig godt. Så er det enkelte ting han gjør som jeg ikke liker at han gjør, og som ikke er hans styrke. Det er ikke hans feil, det er bare ikke hans styrke, sa Trump videre.

Presidenten skrøt også av sjefen for innenlandssikkerhet, Kirstjen Nielsen, men antydet samtidig at også hun kan forlate regjeringen hans. Tidligere har Trump uttrykt misnøye med Nielsens innsats med å håndheve reglene for ulovlig innvandring.

– Jeg vil at hun skal være mye strengere, og vi får se hva som skjer der. Men jeg ønsker å være ekstremt streng, sier Trump.

I intervjuet forteller han også at han vil la det være fullt og helt opp til fungerende justisminister Matthew Whitaker å avgjøre hva som skjer med spesialetterforsker Robert Muellers Russland-granskning.

– Det kommer til å være han som bestemmer det, jeg kommer ikke til å blande meg inn, sa Trump.

