Presset Netanyahu nekter å lyse ut nyvalg

NTB utenriks

Israels koalisjonsregjering, ledet av Netanyahu og hans parti Likud, har kun ett setes flertall i nasjonalforsamlingen etter at forsvarsminister Avigdor Lieberman trakk seg og sitt parti Yisrael Beiteinu fra regjeringen i protest mot en nylig inngått våpenhvile med Hamas.

I tillegg har utdanningsminister Naftali Bennett fra det nasjonalistiske Jødisk hjem-partiet krevd å overta som forsvarsminister etter Lieberman, og truet med å trekke støtten fra partiet og dets åtte representanter i nasjonalforsamlingen dersom dette ikke skjer.

Netanyahu har likevel nektet å gi fra seg den viktige statsrådsposten til Bennett og sagt at han inntil videre selv vil overta ansvarsområdene til forsvarsministeren.

Da Israels finansminister Moshe Kahlon slo fast at det ikke hadde vært noe framdrift etter nye krisemøter i regjeringen gjennom helgen, trodde mange at statsministeren hadde planer om lyse ut nyvalg da han skulle tale for nasjonen søndag kveld.

Statsministeren framholdt isteden at han akter å fortsette med forsøkene på å holde regjeringen samlet.

– Det ville vært uansvarlig å holde nyvalg nå, sa den israelske statsministeren.

– Jeg håper også at mine koalisjonspartnere vil utvise ansvarlighet og ikke velte regjeringen, sa Netanyahu.

Ingen israelsk regjering har sitt et en hel periode siden 1988. Siden da har mer eller mindre hvert valg på nasjonalforsamling blitt framskyndet.

(©NTB)