Trump hedret Elvis Presley

Medaljen ble delt ut under en seremoni fredag kveld amerikansk tid. Jack Soden som er direktør i selskapet Elvis Presley Enterprises, mottok hederen på vegne av Elvis Presley som døde i 1977, bare 42 år gammel.

Donald Trump sa at Presley er en legende og spilte et utdrag av sangen «How great thou art». Han fikk også fortalt at han hadde sett rockekongen opptre i Las Vegas.

Den legendariske baseballspilleren Babe Ruth som spilte for New York-Yankees på 20-tallet, var blant flere andre som ble tildelt utmerkelsen.

I tillegg fikk Miriam Adelson, ektefellen til kasino-eieren Sheldon Adelson som er en viktig økonomisk bidragsyter til det Republikanske partiet, senest nå under mellomvalget, utmerkelsen for sin filantropiske virksomhet.

