43 drept i luftangrep fra USA-ledet koalisjon mot IS i Syria

NTB utenriks

Minst 17 av de 36 IS-familiemedlemmene som ble drept i angrepet mot landsbyen Abu Hassan i provinsen Deir al-Zor, var barn, melder den britiske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Videre leger de til at ytterligere sju ofre så langt ikke er identifisert som IS-krigere eller sivile.

Den USA-ledede koalisjonen gir luftstøtte til den kurdiskdominerte krigeralliansen Syrian Democratic Forces (SDF), som kjemper for å drive IS ut av lommen deres rundt Abu Hassan.

– Antall sivile dødsfall fra lørdagens luftangrep er det høyeste siden SDF begynte sin operasjon mot IS-lommen, sier SOHR-leder Rami Abdelrahman.

Koalisjonen har på sin side understrekt flere ganger at de gjør sitt ytterste for å forhindre at sivile blir drept av luftangrepene deres.

– Å unngå sivile dødsfall er vår høyeste prioritet når vi gjennomfører luftangrep mot legitime militære mål med presisjonsvåpen, sa talsperson Sean Ryan til nyhetsbyrået AFP tidligere denne uka.

Jihadistgruppa IS vant kontroll over store deler av Syria og nabolandet Irak i 2014, og erklærte et «kalifat» i området. Siden da har de imidlertid mistet mesteparten av landområdene etter offensiver fra ulike koalisjoner og krigergrupper i begge land.

I Syria er IS' tilstedeværelse hovedsakelig begrenset til deler av den omfattende Badia-ørkenen og lommen i Deir al-Zor.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS har erkjent at den har vært ansvarlig for over 1.100 sivile dødsfall i Syria og Irak, men SOHR og andre rettighetsgrupper mener tallet er mye høyere.

(©NTB)