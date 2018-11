Trump vil gi tidligere kull-lobbyist jobben som USAs miljøsjef

NTB utenriks

Det sa Trump nærmest i forbifarten under en medaljeseremoni i Det hvite hus fredag. Der trakk Trump fram Wheeler fra publikum og sa:

– Fungerende sjef, som jeg vil fortelle dere at kommer til å bli permanent sjef. Han har gjort en fantastisk jobb, og jeg vil gratulere ham.

Det hvite hus presiserte senere at Trump med det signaliserte at han planlegger å nominere Wheeler til å overta rollen som EPA-sjef på permanent basis. Før han kan overta må han også godkjennes av Senatet. I mai i fjor godkjente de at Wheeler ble fungerende sjef med 53 mot 45 stemmer.

Bakgrunn fra kullindustrien

Wheeler tok over etter at klimaskeptiker Scott Pruitt gikk av etter flere etiske skandaler. Selv framholdt Pruitt at han gikk av grunnet «vedvarende angrep» mot ham og hans familie, mens Trump slo fast at Pruitt gikk av etter egen vilje.

Wheeler er tidligere lobbyist for kullindustrien og andre industrier. Han er kjent som en mer lavmælt, metodisk pådriver for Trump-regjeringens dereguleringspolitikk på miljøvern-feltet.

Siden han ble fungerende sjef har Wheeler kommet med forslag som i praksis skal lempe på utslippsgrensene for kraftverk, biler og olje og gass-fasiliteter, tross tidligere EPA-funn om at noen av disse forslagene vil føre til flere dødsfall som følge av forurensing.

Fordømmer valget

Lederen av organisasjonen Environmental Working Group, Ken Cook, fordømmer Trumps valg av miljøsjef. Han sier at i «normale tider» ville en person som ønsker å utvinne mer fossilt brensel, og en person som er ansvarlig for å beskytte barnas helse mot forurensing, vært to ulike personer med to motstridende formål.

– Men dette er Trump-administrasjonen, hvor en tidligere kull-lobbyist kan bli sjef i miljøverndirektoratet EPA, sier Cook i en uttalelse.

