Trump sier han har skrevet ferdig Russland-svar til Mueller

NTB utenriks

Under et pressemøte i Det hvite hus fredag sier Trump at han «veldig lett» har svart på Muellers spørsmål, men legger til at «man alltid må være forsiktig».

Presidenten sa ingenting om når han planlegger å gi svarene til Mueller. Svarene vil inngå i Muellers pågående etterforskning av mulige bånd mellom Russland og Trumps valgkampteam.

Trump ble sett omringet av advokater i Det hvite hus tidligere denne uka, men gjør følgende klart:

– Advokatene mine skriver ikke svar, jeg skriver svar.

Mueller har tidligere uttrykt at han er villig til å godta skriftlige svar på spørsmålene i forbindelse med Russland-granskningen. Det hvite hus har uttalt at de ikke vil svare på Muellers spørsmål om mulig hindring av rettsvesenet.

(©NTB)