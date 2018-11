Trump: Mulig det ikke trengs mer toll mot Kina

NTB utenriks

Trump-administrasjonen har allerede hevet tollsatsene på kinesiske varer vært 250 milliarder dollar, og har truet med å innføre toll på varer verdt ytterligere 267 milliarder dollar. Det ville i praksis innebåret at USA innfører høyere toll på alle varer de importerer fra verdens nest største økonomi.

Kineserne har imidlertid utvist mer forhandlingsvilje den siste tiden, hevder Trump under et pressemøte fredag.

– Kina ønsker å få i stand en avtale. De har sendt en liste over ting de er villige til å gjøre, sa Trump.

Selv om han mener tilbudet fra Kina fortsatt ikke er bra nok, sier Trump at han er optimistisk med tanke på å få til en rettferdig handelsavtale.

Trump har innført toll mot Kina fordi Kinas handelsoverskudd med USA er rekordhøyt, og fordi USA krever endringer i kinesisk handelspolitikk. USA anklager Kina for å stjele teknologi og mener at Kinas statlige planer for industriutvikling er i strid med de frihandelsløftene kinesiske myndigheter har gitt.

