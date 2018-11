May tar regien – utpeker ny brexitminister mens stormen raser

NTB utenriks

Barclay blir den tredje britiske brexitministeren på under ett år, etter at Dominic Raab gikk av torsdag i protest mot Mays brexitstrategi.

En talsperson for May sier til Bloomberg News at Barclays rolle blir annerledes fra den Raab hadde.

Barclay skal hovedsakelig konsentrere seg om innenlands beredskap for brexit, og får også ansvar for å forsøke å få gjennom Mays brexitavtale i Parlamentet. May selv overtar ansvaret for forhandlingene med EU.

Men i praksis fikk heller ikke Raab noen sentral rolle i forhandlingene. Tvert imot er det Olly Robbins som i realiteten har ledet dem. Han har rapportert direkte til May. Av samme grunn ble også Raabs forgjenger David Davis etter hvert relativt marginalisert.

Exit-tilhenger

Barclay, som til nå har vært statssekretær i helsedepartementet, stemte for utmeldelse da britene stemte over hvorvidt landet skulle forlate eller bli værende i EU.

BBCs assisterende politiske redaktør Norman Smith beskriver Barclay som «ultra-lojal», men relativt ukjent for briter flest.

Ifølge den britiske kringkasteren var Barclay imidlertid ikke Mays førstevalg. Brexit-jobben skal først ha blitt tilbudt miljøvernminister Michael Gove, som takket nei. Det utløste spekulasjoner om at han kunne komme til å trekke seg.

Gove blir sett på som en sentral alliert for May. Han sa fredag at han har «absolutt» tillit til May. Han kan dermed ha gitt regjeringssjefen en liten vitamininnsprøyting etter at flere medlemmer i regjeringsapparatet trakk seg torsdag i protest mot avtaleutkastet.

Den ene av dem var arbeidsminister Esther McVey. Hun ble fredag erstattet av Amber Rudd, som har vært innenriksminister. Rudd er EU-tilhenger, men støtter Mays utkast til brexitavtale.

Trusler om mistillit

Men skyggen av et mulig mistillitsforslag fra partifeller som misliker Mays brexitstrategi truer. Jacob Rees-Mogg, en ledende forkjemper for en hard brexitløsning, har formelt erklært mistillit til May som partileder.

Den såkalte 1922-komiteen trenger mistillitsbrev fra 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48. Deretter kan en mistillitsavstemning finne sted i Parlamentet.

Komiteens nestleder Steve Blaker sa fredag at innleverte brev nå er «svært nær» de 48 som trengs. Det er imidlertid uklart om det, dersom grensen nås, vil være flertall i Parlamentet for å felle May.

Gir ikke opp

Selv lover May å fullføre sitt løp. Overfor innringere i radiostasjonen LBC fredag slo May et slag for avtaleutkastet som nå foreligger.

– Jeg har med meg tilbake det jeg mener er den beste avtalen for Storbritannia, sa May til innringerne i programmet.

Hun antydet at medlemmer i Underhuset bør stemme over avtalen på individuelt grunnlag, i stedet for å stemme etter partilinjer. Det kan åpne for overløpere fra Labour og det nordirske unionistpartiet DUP og sikre flertall.

– Min oppgave er først og fremst å overtale mine konservative partifeller. Men jeg ønsker å kunne si til ethvert parlamentsmedlem at jeg mener denne avtalen er den beste for landet, sa May.

May ble også spurt om sin henvisning under en pressekonferanse torsdag der hun sa at cricketspilleren Geoff Boycott er en stor helt, fordi han utviste utholdenhet, stahet og sto løpet ut.

– Vel, Ken Clarke beskrev meg en gang som en fordømt vanskelig kvinne, svarte May.