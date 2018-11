Drapsdømt amerikaner hevder å ha drept 90

NTB utenriks

Statsadvokaten i Ector fylke i Texas, Bobby Bland, forteller at 78 år gamle Samuel Little har gitt detaljer om mer enn 90 dødsfall fra rundt 1970 og framover.

Little ble brakt til Texas i september og etterforskere fra flere stater har reist for å snakke med ham om uløste drapssaker. Så langt har de vært i stand til å bekrefte informasjonen i opp mot 30 tilfeller. Bland forteller at Little så langt ikke ser ut til å ha gitt noen falske forklaringer.

Hvis antall drap Little hevder å ha begått viser seg å stemme, vil det gjøre ham til en av de verste drapsmennene i amerikansk historie.

Under rettssaken mot ham i 2014 i Los Angeles sa aktoratet at Little trolig var ansvarlig for 40 drap siden 1980. Myndighetene var på den tiden på utkikk etter mulige koblinger til dødsfall i Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio og Texas.

Etterforskere i Los Angeles som gransker uoppklarte drapssaker, mistenker at den tidligere bokseren har vært en omreisende seriemorder som har valgt ut narkomane og kvinner i vanskeligheter som ofre. Littles kriminelle historie omfatter 24 stater, strekker seg over 56 år og gjelder blant annet overfall, innbrudd, væpnet ran, narkotikalovbrudd og drap.

(©NTB)