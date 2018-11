Det hvite hus må gi CNN-journalist akkrediteringen tilbake

NTB utenriks

Acosta, CNNs seniorreporter i Det hvite hus, ble i forrige uke fratatt akkrediteringen sin etter at han nektet å gi fra seg mikrofonen under en pressekonferanse hvor det oppsto en opphetet diskusjon mellom ham og president Donald Trump.

I etterkant av opptrinnet har CNN saksøkt Trump og flere av hans rådgivere. Et av kravene var en midlertidig forføyning som skulle sørge for at Acosta fikk akkrediteringen sin tilbake mens resten av søksmålet behandles.

Fredag morgen besluttet dommer Timothy Kelly i District of Columbia at Det hvite hus må gi Acosta tilbake tilgangen til presidentboligen. Det til tross for at Det hvite hus har hevdet at Trump har brede fullmakter til å begrense medienes tilgang.

Dommeren sa at regjeringen ikke kunne fastslå klart hvem som inndro Acostas akkreditering, og hvorfor den ble inndratt. Det hvite hus ga sin forklaring i en tweet fra pressesekretær Sarah Sanders og i en uttalelse etter CNNs søksmål. Ifølge dommeren var «de forsinkede forklaringene ikke tilstrekkelig til å utgjøre en grundig prosess».

Videre mener dommeren at Acosta har blitt utsatt for «uopprettelig» skade, og avslo Det hvite hus' argument om at kanalen kunne sende andre reportere i Acostas sted.

President Trump har uttrykt sin avsmak for CNN flere ganger både før og etter han tok presidentembetet. Han har beskrevet kanalen som «fake news» både på sin Twitter-konto og i offentlige uttalelser.

