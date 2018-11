Mays dag kan bli enda verre

NTB utenriks

Jacob Rees-Mogg, en av de ledende forkjemperne for en hard brexitløsning, er blant dem som allerede formelt har erklært mistillit til May som partileder.

Mistillitsbrevene leveres til den såkalte 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48, leverer inn et brev der de erklærer mistillit mot May, utløses en mistillitsavstemning.

– Det kan virke som om brevene fra brexitforkjemperne nå kommer til å strømme inn, tvitrer BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg torsdag.

Ved 15-tiden torsdag hadde også Steve Baker, tidligere statssekretær for tidligere brexit-minister David Davis, levert inn mistillitsbrev. Det hadde likevel fortsatt ikke kommet inn et stort nok antall brev til å utløse en mistillitsavstemning.

Avstemningen blir i så fall et vinn eller forsvinn for Theresa May. Taper hun avstemningen blant parlamentsmedlemmene må hun gå, og kan ikke stille i en ny valgomgang. Vinner hun er det et år til noen kan utfordre henne igjen.

Sist en partileder ble kastet på denne måten var i 2003 da Iain Duncan Smith måtte gå av som leder for det konservative partiet.

