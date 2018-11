May presses fra alle hold

NTB utenriks

Jacob Rees-Mogg, en av de ledende forkjemperne for en hard brexitløsning, er blant dem som allerede formelt har erklært mistillit til May som partileder.

Mistillitsbrevene leveres til den såkalte 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48, leverer inn et brev der de erklærer mistillit mot May, utløses en mistillitsavstemning.

– Det kan virke som om brevene fra brexitforkjemperne nå kommer til å strømme inn, tvitrer BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg torsdag.

Rees-Mogg sa på en pressekonferanse at han regner med at det vil bli sendt inn 48 brev.

– Jeg er likevel usikker på hvor lang tid det vil ta, sa han.

Vinn eller forsvinn

Innen torsdag kveld hadde også Steve Baker, tidligere statssekretær for tidligere brexit-minister David Davis, levert inn mistillitsbrev. Det hadde også minst to andre gjort, men det hadde likevel fortsatt ikke kommet inn et stort nok antall brev til å utløse en mistillitsavstemning.

Andre i partiet raste mot Rees-Moggs mangel på lojalitet.

– Virkelig forferdelig og desperat oppførsel fra Rees Mogg og Steve Baker, skriver tory-parlamentariker Nicholas Soames på Twitter.

Blir det mistillitsavstemning, vil det være vinn eller forsvinn for Theresa May. Taper hun avstemningen blant parlamentsmedlemmene må hun gå, og kan ikke stille i en ny valgomgang. Vinner hun er det et år til noen kan utfordre henne igjen.

Sist en partileder ble kastet på denne måten var i 2003 da Iain Duncan Smith måtte gå av som leder for det konservative partiet.

Raab favoritt til å ta over

Spekulasjonene om hvem som kan komme til å ta over etter May dersom hun blir avsatt som partileder for toryene og statsminister har allerede begynt å rase.

Sky News melder at oddsselskapene onsdag ettermiddag regner Dominic Raab, som gikk av som brexitminister torsdag morgen, og innenriksminister Sajid Javid, som de to mest aktuelle kandidatene til å ta over etter May.

Også Jacob Rees-Mogg og tidligere utenriksminister Boris Johnson blir nevnt som mulige nye partiledere.

Rees-Mogg sa likevel torsdag at han ikke vil stille til et eventuelt ledervalg. Han nevnte selv Johnson, Raab og Raabs forgjenger som brexitminister, David Davis, som gode emner til å lede Storbritannia ut av EU.

Avganger

I tillegg til mistillitsbrevene var det torsdag flere i regjeringsapparatet som varslet sin avgang. Raabs avgang var den mest oppsiktsvekkende. Også arbeidsminister Esther McVey trakk seg, og det samme gjorde Suella Braverman, som er statssekretær under Raab. Statssekretær Shailesh Vara ved den britiske regjeringens Nord-Irland-kontor gikk også av.

Videre har utdanningsministerens sekretær i Parlamentet, Anne-Marie Trevelyan, kunngjort sin avgang. Justisministerens sekretær i Parlamentet, Ranil Jayawardena, gikk også av.

