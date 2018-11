Hardt presset May lover å stå løpet ut

NTB utenriks

– Jeg mener at vår brexitplan er rett vei, sa May på en pressekonferanse i Downing Street torsdag ettermiddag, etter at det gjennom dagen var kommet stadig flere avganger i regjeringsapparatet og brev om mistillit mot henne.

Å velge en annen vei enn denne avtalen vil være å utsette landet for en «stor, dyp usikkerhet», sa May, som igjen understrekte at det for henne er uaktuelt med en ny folkeavstemning.

May slo videre fast at hun vil stå løpet ut for «å sette nasjonens interesse først. Ikke partiets, og slett ikke min egen».

– Du er cricket-tilhenger. Hvor mange søyler må falle i regjeringen din før du går av banen?, spurte en journalist fra The Independent.

– Kan jeg bare si, som du kanskje vil huske fra tidligere uttalelser jeg har kommet med om cricket, at en av mine crickethelter alltid har vært Geoffrey Boycott. Det man vet om Geoffrey Boycott, er at han sto løpet ut, repliserte statsministeren.

Mistillitsbrev

Mays pressekonferanse kom etter at flere av hennes kritikere leverte inn brev som erklærer mistillit mot henne. Jacob Rees-Mogg, en av de ledende forkjemperne for en hard brexitløsning, er blant dem som allerede formelt har erklært mistillit til May som partileder.

Mistillitsbrevene leveres til den såkalte 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48, leverer inn et brev der de erklærer mistillit mot May, utløses en mistillitsavstemning.

Blir det mistillitsavstemning, vil det være vinn eller forsvinn for May. Taper hun avstemningen blant parlamentsmedlemmene må hun gå, og kan ikke stille i en ny valgomgang. Vinner hun er det et år til noen kan utfordre henne igjen.

Sist en partileder ble kastet på denne måten var i 2003 da Iain Duncan Smith måtte gå av som leder for det konservative partiet.

Raab favoritt til å ta over

Spekulasjonene om hvem som kan komme til å ta over etter May dersom hun blir avsatt som partileder for toryene og statsminister har allerede begynt å rase.

Sky News melder at oddsselskapene onsdag ettermiddag regner Dominic Raab, som gikk av som brexitminister torsdag morgen, og innenriksminister Sajid Javid, som de to mest aktuelle kandidatene til å ta over etter May.

Også Jacob Rees-Mogg og tidligere utenriksminister Boris Johnson blir nevnt som mulige nye partiledere.

Rees-Mogg sa likevel torsdag at han ikke vil stille til et eventuelt ledervalg. Han nevnte selv Johnson, Raab og Raabs forgjenger som brexitminister, David Davis, som gode emner til å lede Storbritannia ut av EU.

Avganger

I tillegg til mistillitsbrevene var det torsdag flere i regjeringsapparatet som varslet sin avgang. Raabs avgang var den mest oppsiktsvekkende. Også arbeidsminister Esther McVey trakk seg, og det samme gjorde Suella Braverman, som er statssekretær under Raab. Statssekretær Shailesh Vara ved den britiske regjeringens Nord-Irland-kontor gikk også av.

Videre har utdanningsministerens sekretær i Parlamentet, Anne-Marie Trevelyan, kunngjort sin avgang. Justisministerens sekretær i Parlamentet, Ranil Jayawardena, gikk også av.

– Jeg har hatt en ganske travel dag, med tre timer i Underhuset, sa May på spørsmål om hvem som skal erstatte ministrene som har gått av.

Hun sa hun ikke har rukket å utnevne noen ny brexitminister.

Samtidig berømmet hun Michael Gove, som allerede er et hett navn på ryktebørsen, for jobben han gjør som miljø- og fiskeriminister.

(©NTB)