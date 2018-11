EU kaller inn til toppmøte om brexitavtalen

NTB utenriks

EU-presidenten fikk torsdag morgen overrakt det omfattende avtaleutkastet av EUs sjefforhandler Michel Barnier. Tusk skisserte da den videre prosessen for det EU håper skal bli en velordnet brexit.

– Hvis det ikke skjer noe uforutsett, vil vi avholde et toppmøte for å ferdigstille og formalisere brexitavtalen. Det vil finne sted søndag 25. november klokka 9.30, sa Tusk.

Tusk fortalte at han hørte uttalelsen til Storbritannias statsminister Theresa May onsdag kveld. Han understreket at han ikke deler hennes entusiasme for brexit, men at han mener utkastet som nå er utarbeidet, ivaretar EUs interesser.

– Forhandlingene handler kun om skadekontroll, sa Tusk.

Storbritannias statsminister Theresa May klarte onsdag å få sin regjering med på å gå videre med utkastet til brexitavtale, til tross for sterk motstand internt. Et dramatisk regjeringsmøte trakk i langdrag, og først etter fem timer kunne May slå fast at regjeringen ga grønt lys.

Nå venter en hard kamp i Parlamentet, der May skal presentere avtalen senere torsdag.

Samtidig fortsetter forhandlingene mellom EU og Storbritannia om en skisse for hvordan det framtidige forholdet skal se ut. Denne skissen skal etter planen være på plass innen toppmøtet 25. november.