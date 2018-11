NTB utenriks

EU-presidenten fikk torsdag morgen overrakt det omfattende utkastet til skilsmisseavtale av EUs sjefforhandler Michel Barnier. Han skisserte da den videre prosessen for en ordnet brexit.

Tusk fortalte at han hadde hørt uttalelsen til Storbritannians statsminister Theresa May, men understreket at han ikke er entusisatisk som henne - selv om han mener utkastet ivaretar EUs interesser.

- Dette handler om skadekontroll, sa Tusk.