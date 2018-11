Kritisk for May - skjebnemøte trekker ut

NTB utenriks

Regjeringen er samlet for å diskutere utkastet til skilsmisseavtale som EU og Storbritannia nå er blitt enige om.

Etter litt forvirring om hva som vil skje videre onsdag, bekrefter nå statsministerens kontor at det kommer en uttalelse etter at møtet i Downing Street er ferdig, selv om det kanskje ikke blir en pressekonferanse.

Møtet om den foreløpige brexit-avtalen med EU-ambassadørene i Brussel er avsluttet, opplyser diplomatkilder. Etter det NTB kjenner til, vil teksten bli lagt fram for offentligheten så snart den britiske regjeringen gir klarsignal.

Skjørt

–Vær så snill og forstå at dette er veldig skjørt. Dere husker hva som skjedde for tre uker siden. Hver minste ting kan få dette til å spore av, sier en annen EU-kilde.

Ambassadørene i Brussel har ikke fått se avtaleteksten ennå. De får først se den når britene har godkjent avtaleutkastet, opplyser flere EU-diplomater.

EU planlegger et nytt ambassadørmøte på fredag hvis avtalen får grønt lys. Da vil de gjennomgå utkastet i detalj og vurdere om det er spiselig også for EUs gjenværende medlemsland.

Deretter er det planlagt et ekstraordinært ministermøte på mandag og toppmøte 25. november, for å forankre enigheten på høyeste politiske nivå.

Motbør

Så langt er det imidlertid uvisst om det kommer til det.

– Det er ingenting å fortelle. Alle går bare og venter på London, sier Finlands EU-ambassadør Marja Rislakki på vei ut av ambassadørmøtet.

Avtaleutkastet ble dårlig mottatt av brexit-tilhengerne i Theresa Mays konservative parti, og at møtet i London trekker ut kan være et tegn på at hun har støtt på vanskeligheter med å få gjennom avtaleutkastet.

Det kan komme mistillitsforslag mot Theresa May allerede torsdag, melder BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg på Twitter.

