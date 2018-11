Kristersson nedstemt av sine egne alliansepartnere

NTB utenriks

Kristersson blir den første statsministerkandidaten som ikke godkjennes av Riksdagen siden nasjonalforsamlingens to kamre ble slått sammen til ett i 1971.

Onsdagens statsministervotering endte med 195 stemmer mot og 154 stemmer for.

Både Liberalerna og Centerpartiet, som begge inngår i Alliansen sammen med Moderaterna og Kristdemokraterna, var blant de som stemte nei.

Nekter SD-innflytelse

– Centern gjør nå etter valget akkurat det vi sa før valget. Centern kommer ikke å gå inn i en regjering som krever aktiv støtte fra Sverigedemokraterna, sa Centerns partileder Annie Lööf.

– Dagens avstemning handler ikke om Ulf Kristersson som statsminister, men om å ikke gi Sverigedemokraterna avgjørende innflytelse, la hun til.

Også Liberalerna vektla at de ikke ville gi Sverigedemokraterne innflytelse.

– Jeg erkjenner at det er en tung dag når vi må stemme mot en Alliansekollega, sa partileder Jan Björklund.

Kan bli nyvalg

Avstemningen om Kristersson skjer to måneder etter at svenskene gikk til valg. Resultatet innebærer at Socialdemokraternas Stefan Löfven fortsatt leder et forretningsministerium.

Talmann Andreas Norlén sa på et pressetreff etter avstemningen at det blir nye partiledermøter i morgen, og at han vil annonsere hvem som får sonderingsoppdraget etter det.

Det spekuleres i svenske medier i at det nå vil bli Centerparti-leder Annie Lööf som får sonderingsoppdraget. Statsviter Folke Johansson ved Göteborgs universitet tviler på at hun greier å samle nok støtte.

– Det mest sannsynlige er at det blir et nyvalg, sier han til NRK.