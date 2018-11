Israels forsvarsminister trekker seg i protest mot våpenhvile med Hamas

NTB utenriks

I en kommentar til mediene sier Lieberman at våpenhvilen er et knefall for terror.

– Det kan ikke bety noe annet. Det vi nå gjør som stat, er å kjøpe oss kortsiktig ro. Prisen er alvorlig svekkelse av landets sikkerhet på lang sikt, sier Lieberman. Han går inn for snarlig nyvalg i Israel.

Forsvarsministerens avgang betyr en svekkelse av koalisjonsregjeringen til statsminister Benjamin Netanyahu, der innflytelsen til små og store er omhyggelig balansert. Netanyahu vil inntil videre fungere som forsvarsminister.

Lieberman krever en langt hardere respons mot Hamas etter de siste dagenes masseoppskyting av flere hundre raketter mot Israel fra Hamas-kontrollert område på Gaza, det mest omfattende angrpepet siden den nesten to måneder lange krigen i 2014.

.Lieberman er også sterk motstander av at Israel aksepterte at Qatar forsynte Gaza med hjelpesendinger til over 100 millioner kroner i forrige uke.

