Frankrike slår tilbake mot Trump

NTB utenriks

Trump skrev flere meldinger på Twitter der han langet ut mot Frankrikes president Emmanuel Macron tirsdag, samme dag som Frankrike var samlet i sorg over ofrene etter terrorangrepene i november 2015.

– Vi var samlet for å minnes drapet på 130 av våre landsmenn for tre år siden i Paris og Saint-Denis, så jeg vil svare på engelsk: «Vanlig folkeskikk» burde ha vært egnet, sier regjeringens talsmann Benjamin Griveaux onsdag.

«Emmanuel Macron foreslår å bygge sin egen hær for å beskytte Europa mot USA, Kina og Russland. Men det var Tyskland i første og annen verdenskrig – hvordan gikk det for Frankrike? De hadde begynt å lære tysk i Paris da USA kom. Betal for NATO eller ikke!» skrev Trump dagen i forveien.

Problemet er at Macron er så upopulær, fortsatte Trump: «Han prøver bare å skifte tema. Forresten så finnes det ikke noe land som er mer nasjonalistisk enn Frankrike, et veldig stolt folk – og det med rette!»

I en tredje tweet gikk Trump ut mot franske tollsatser på amerikansk vin: «Urettferdig, må endres!»

Feiden mellom de to startet i forrige uke da Macron tok til orde for en «ekte europeisk hær» for å bli mer uavhengig av amerikansk hjelp, men i noen sammenhenger tilsynelatende også for å kunne beskytte seg mot USA. Trump tvitret i helgen at utspillet var «veldig fornærmende».

(©NTB)