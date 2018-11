48 bekreftet omkommet i brann nord i California

NTB utenriks

Ytterligere seks personer ble tirsdag bekreftet omkommet etter skog- og gressbrannen nord i California, opplyste sheriff Kory Honea i Butte fylke på en pressekonferanse tirsdag kveld lokal tid.

Honea sier fylket har bedt om 100 ekstra soldater fra nasjonalgarden for å bistå i søket etter menneskelevninger i de nedbrente ruinene.

Delstatens brannetat opplyste på samme pressekonferanse at flammene har spredt seg over 526 kvadratkilometer. Det er et område rundt halvannen gang så stort som Mjøsa.

Brannen har så langt ødelagt 8.800 bygninger og installasjoner.

To personer ble funnet døde etter en brann ved Los Angeles sør i delstaten i helgen. Dermed har 50 personer omkommet i branner i California.

