48 bekreftet døde etter California-brann

Ytterligere seks personer ble tirsdag bekreftet omkommet etter skog- og gressbrannen nord i California, opplyste sheriff Kory Honea i Butte fylke på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Fire av ofrene er identifisert, og navnene på tre av dem er offentliggjort.

Honea sa fylket har bedt om 100 ekstra soldater fra nasjonalgarden for å bistå i søket etter menneskelige levninger i de nedbrente ruinene.

To personer ble funnet døde etter en brann ved Los Angeles sør i delstaten i helgen. Dermed har 50 personer omkommet i branner i California.

Seks arrestert for plyndring

Seks personer ble tirsdag arrestert, mistenkt for plyndring av forlatte hjem. Sheriffen sa at de har fått meldinger om 18 hendelser som mistenkes å være plyndring nord i delstaten.

Fire av de seks ble arrestert i et område som er underlagt en evakueringsordre, mens de to andre ble pågrepet ved en bobil, som ble meldt stjålet.

Brannårsak

Energiselskapet Pacific Gas and Electric Company (PG & E) og morselskapet PG & E Corporation har blitt saksøkt av advokater som representerer en rekke brannofre. De mener manglende vedlikehold av strømlinjene er årsaken til brannen.

Brannårsaken er fortsatt under etterforskning, opplyste Honea på pressekonferansen.

Delstatens brannetat opplyste på samme pressekonferanse tirsdag kveld at flammene har spredt seg over 526 kvadratkilometer. Det er et område rundt halvannen gang så stort som Mjøsa. Brannen nord i California har fått navnet Camp Fire, og 5.600 personer ansatt i nødetatene forsøker å slukke brannen. Så langt har den ødelagt 8.800 bygninger og installasjoner.

Ifølge offentlige estimater vil ikke brannen være slukket før i slutten av november.

