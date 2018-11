Flere palestinere drept i nye israelske angrep på Gazastripen

NTB utenriks

Myndighetene på den Hamas-kontrollerte Gazastripen opplyser at to palestinere i 20-årene ble drept i luftangrep tirsdag. Dermed er nå minst seks mennesker drept i det palestinske området i løpet av et døgn.

Natt til tirsdag ble et dødsfall i Israel bekreftet, da en palestinsk mann fra Vestbredden i 40-årene ble funnet død i ruinene til en bygning i Ashkelon. Bygningen var blitt truffet av en palestinsk rakett sendt fra Gazastripen.

Totalt er dermed fjorten palestinere og én israelsk soldat drept siden søndag kveld, da israelske soldater tok seg inn på Gazastripen og det oppsto skuddveksling med palestinere. Flere titalls palestinere og israelere er skadd i kampene.

Truer israelske byer

Etter skuddvekslingen søndag kveld har Israel blitt angrepet med nesten 400 raketter og bombekastergranater fra Gazastripen.

Det israelske forsvaret har på sin side truffet rundt 150 mål på Gazastripen siden mandag ettermiddag. Angrepene anses som de mest omfattende siden Gazakrigen i 2014, ifølge nyhetsbyrået AP.

I en uttalelse tirsdag morgen sa en talsperson for Hamas' væpnede gren, Ezzedine al-Qassam-brigadene, at de nå vil rette rakettangrepene sine mot byene Ashdod og Beersheba, som ligger to og tre mil fra Gazastripen.

– Ashkelon er nå innenfor rekkevidde som svar på bombingen av bygningene på Gaza. Ashdod og Beersheba er de neste målene dersom fienden fortsetter å bombe sivile mål, sier talspersonen som blir identifisert under krigernavnet Abu Obeida.

Alvorlige angrep også i juli

Også i juli ble det utført omfattende angrep på Gazastripen. Den gang ble 200 granater og raketter skutt mot Israel fra Gazastripen, 100 færre enn på mandag. Dette ble den gang omtalt som de mest omfattende angrepene siden 2014. Etter angrepene i midten av juli ble det inngått våpenhvile mellom Hamas og Islamsk jihad og Israel.

Det var egyptiske meklere som klarte å få på plass en avtale den gang. Samme forsøk blir trolig gjort også denne gang.

FNs generalsekretær António Guterres sier i en uttalelse natt til tirsdag at FNs Midtøsten-utsending Nickolay E. Mladenov samarbeider med Egypt og andre parter tett på Israel og Palestina om å gjenopprette ro i området. Guterres oppfordrer også Israel og Hamas til å vise «størst mulig beherskelse».

Etterforskning

Hamas, som styrer Gazastripen, krever at mandagens angrep må etterforskes internasjonalt. I en uttalelse hevder gruppen at Israel utførte angrep som var bevisst rettet mot sivile.

– En uavhengig etterforskning av de forferdelige israelske forbrytelsene bør settes i gang straks. Hamas er klar til å gi alt av bevis om den israelske forbrytelsen mot menneskeheten, heter det fra Hamas.

I uttalelsen ber de FN om melde Israel inn for Den internasjonale straffedomstolen.

Hamas hevder israelske jagerfly bare slo til mot sivile. Israel hevder på sin side at Hamas bevisst plasserer sivile i visse områder og bruker dem som menneskelige skjold.

(©NTB)