EU foreslår visumfrihet ved «no deal»

NTB utenriks

Forslaget betyr at briter slipper visum for reiser i Schengen-området så lenge reisene ikke varer mer enn 90 dager.

Dette skal også gjelde i et såkalt «no deal»-scenario, men kun hvis Storbritannia tilbyr det samme for EU-borgere.

– Hovedbudskapet vårt her er at vi vil behandle dere slik dere behandler oss. Visumfrihet på begge sider av bordet vil gjøre livet lettere for alle, forklarer EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

Forslaget inngår i en større pakke med tiltak som tirsdag ble lagt fram av EU-kommisjonen for å forberede medlemslandene på et scenario der Storbritannia forlater EU uten avtale.

Storbritannia skal etter planen forlate EU den 29. mars, med eller uten enighet om vilkårene for skilsmissen.

