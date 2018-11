Børsen falt i Tokyo

NTB utenriks

Den japanske Nikkei-indeksen lå på 21.810,52 poeng da aksjehandelen ble avsluttet.

Også i Sør-Korea og på Taiwan pekte pilene nedover. Teknologiselskaper ledet an i fallet, etter at Apple-aksjen falt med fem prosent i New York mandag etter rykter om skuffende salg av deres nyeste utgave av iPhone.

Flere av teknologiselskapene som falt mest i Asia tirsdag, er leverandører til Apple. Men også andre, som Sony og Samsung, opplevde fall.

Energiselskapene bidro også til å trekke børsene ned, etter et nytt fall i oljeprisene.

Fallet på børsene var likevel ikke like kraftig som mange fryktet, etter fall på over to prosent på New York-børsene.

De kinesiske børsene i Shanghai, Shenzhen og Hongkong steg tirsdag, og den viktigste indeksen i Shanghai hadde steget 0,9 prosent da aksjehandelen ble avsluttet her.

