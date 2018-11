Moderaterna og Kristdemokraterna vil danne regjering i Sverige

NTB utenriks

Riksdagens talmann Andreas Norlén opplyste mandag at Kristersson vil forsøke å få en slik regjering godkjent av de svenske folkevalgte.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT er det imidlertid ikke sannsynlig at Kristersson får flertall. Han risikerer dermed å bli den første statsministerkandidaten i Sverige i moderne tid som avvises av Riksdagen.

Etter det svenske valget i september stemte et flertall i Riksdagen for å avsette statsminister Stefan Löfven. Siden da har både Kristersson og Löfven mislyktes i å sette sammen en ny regjering - og nå gjør altså Kristersson et nytt forsøk.

Onsdag skal den svenske nasjonalforsamlingen stemme over hans nye regjeringsforslag. Men venstresiden vil ikke støtte ham, og det blir også vanskelig å få nok støtte på borgerlig side.

Både Liberalerna og Centerpartiet har tidligere varslet at de vil stemme nei til en borgerlig regjering som blir avhengig av Sverigedemokraterna for å få gjennomført politikken sin.

– Jeg har valgt å stille opp tross den åpenbare risikoen for ikke å bli godkjent denne gangen, sier Kristersson.

Moderaterna-lederen legger til at han føler seg forpliktet til å gjøre et forsøk.

