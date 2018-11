Macron vil stille strengere krav til nettselskapene

NTB utenriks

Den franske presidenten tar til orde for en ny juridisk status for de store nettplattformene som vil sette større krav til bekjempelse av farlig innhold.

– Det er nødvendig å legge bak oss dagens sort-hvitt-ordning med utgivere og verter, sa han i et innlegg under et forum om forvaltning av internett i Paris.

– De svært store nettselskapene som både organiserer og analyserer innhold for å utnytte det til å tjene penger på annonser, kan ikke fritas fra alt ansvar, sa Macron.

– De må ta mer ansvar, hvis nødvendig ved å skape en ny status som «innholdsakselerator», sa han videre.

Macron mener det må langt mer innsats til for å takle hatytringer og mobbing på nettet. Han offentliggjorde også et nytt initiativ i samarbeid med Facebook.

Franske tjenestemenn skal neste år være utplassert hos nettkjempen neste år i det Macron omtaler som et banebrytende eksperiment. De skal jobbe for å komme fram til «felles, presise og konkrete forslag i kampen mot hatefullt eller støtende innhold».

