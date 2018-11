Flere døde funnet etter skogbrann i USA

NTB utenriks

De døde er funnet i byen Paradise, nord i delstaten. Byen, som hade 27.000 innbyggere, er i praksis utslettet etter det som omtales som den mest ødeleggende skogbrannen i Californias historie.

Det tok flere timer å hente ut levningen av de døde som er funnet så langt. Fra før er elleve mennesker bekreftet omkommet i brannen, ni av dem i Paradise. I tillegg er mange fortsatt savnet etter ildens herjinger. Lenger sør er to personer bekreftet døde etter en brann nær storbyen Los Angeles.

Den voldsomme brannen i nord spredde seg svært raskt i den kraftige vinden og det tørre været i området. Over 6.700 bygninger, de fleste av dem boliger, har blitt tatt av flammene.

Flere branner

Også sør i California brenner det for tiden. I Malibu er alle innbyggerne blitt beordret til å evakuere, blant annet kjendiser som Lady Gaga, Kim Kardashian West, Caitlyn Jenner og Guillermo del Toro.

Settet til HBO-serien Westworld, som ligger på den historiske Paramount-ranchen, er også fullstendig nedbrent.

Flammene truer også Thousand Oaks, som allerede har opplevd en tragedie denne uken. Det var her tolv mennesker ble skutt og drept av en tidligere soldat på en bar onsdag.

Kritikk fra Trump

Årsaken til skogbrannen i nord er foreløpig ikke kjent, men fredag opplyste et lokalt strømselskap at de opplevde problemer med en kraftlinje bare minutter før brannen startet. Det ble funnet skader på en mast i nærheten av Paradise.

Samtidig har USAs president Donald Trump gått ut på Twitter og kritisert skogforvaltningen i delstaten.

– Den eneste grunnen til de enorme, dødelige og kostbare skogbrannene i California er den dårlige skogforvaltningen, skriver Trump, og fortsetter:

– Milliarder av dollar blir gitt hvert år, med så mange liv som går tapt kun på grunn av alvorlig svikt i forvaltningen av skogene. Fiks dette nå, ellers stopper de føderale bevilgningene!

Stor innsats

Lørdag morgen opplyste delstatsmyndighetene at brannen i nord har spredt seg ytterligere og dekket et område på 404 kvadratkilometer. De over 3.000 brannmannskapene er ute i felten har likevel klart å få kontroll over rundt 20 prosent av brannen.

Over 150.000 personer er på flukt fra de ulike skogbrannene i delstaten.

(©NTB)