Trump: – Vi ønsker å hjelpe Europa

USAs president er i Frankrike for å delta i markeringen av hundreårsdagen for våpenhvilen som markerte slutten på første verdenskrig.

Lørdag møtte Trump sin franske kollega i Elysée-palasset i Paris. Macron beskrev den amerikanske presidenten som en god venn, og Trump holdt tommelen opp før samtalene begynte.

Oppkjøringen til møtet har imidlertid vært preget av Macrons uttalelser i et radiointervju tidligere denne uken.

– Vi må beskytte oss selv når det gjelder Kina, Russland og til og med USA, sa Macron til radiostasjonen Europe 1.

– Svært fornærmende

Ikke overraskende reagerte USA på uttalelsen. – Svært fornærmende, tvitret Trump etter å ha ankommet Paris fredag. Han foreslo at Europa bør konsentrere seg om å betale sin del av utgiftene for NATO-samarbeidet.

Under møtet lørdag sa Macron at han deler Trumps syn om at det trengs bedre byrdefordeling mellom NATO-landene.

– Vi ønsker å hjelpe Europa, men det må være rettferdig, sa Trump.

Europeisk hær

I radiointervjuet tirsdag forslo Macron å bygge opp en egen europeisk hær. En rekke medier tolket presidenten som om han mente hæren kunne beskytte Europa mot blant andre USA.

Også Trump oppfattet Macron slik.

– President Macron har antydet at Europa må bygge opp sin egen hær for å beskytte seg mot USA, Kina og Russland, tvitret han fredag.

– Ble misforstått

Kilder ved Macrons kontor mener imidlertid at presidenten er blitt misforstått. Ifølge kildene er ulike deler av radiointervjuet blitt blandet sammen.

Uttalelsen om beskyttelse «når det gjelder Kina, Russland og til og med USA», handlet angivelig om dataangrep og hacking. Macron sa aldri direkte at hans foreslåtte nye hær skal forsvare Europa mot USA.

I intervjuet sa han imidlertid at Europa vil bli et «offer» hvis Trump gjør alvor av sin plan om å trekke USA fra en ny nedrustningsavtale med Russland.

