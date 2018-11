Taliban deltar i fredssamtaler i Moskva

NTB utenriks

– Vi håper at samtalene kan bidra til å starte et nytt kapittel i afghansk historie, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov da han åpnet fredssamtalene. Russiske myndigheter er vert for møtet.

Planen er at partene skal diskutere hvordan de kan komme i gang med fredsforhandlinger for å få slutt på den 17 år lange krigen.

Lavror sa at deltakelsen til både de afghanske lederne og Taliban er en viktig betingelse for å kunne starte fordelaktige, direkte samtaler mellom partene.

– Jeg regner med at dere vil holde seriøse og konstruktive samtaler som vil rettferdiggjøre håpet til det afghanske folk, sa Lavrov videre, før fredssamtalene fortsatte for lukkede dører.

Taliban sender fem representanter

Talibans talsperson Zabihullah Majahid har tidligere bekreftet overfor AFP at opprørsgruppen sender fem representanter til Moskva.

– Denne konferansen handler ikke om å forhandle med noen spesiell part, det er først og fremst en konferanse for å holde grundige diskusjoner om hvordan vi skal finne en fredelig løsning på det afghanske dilemmaet og få slutt på den amerikanske okkupasjonen, sier Mujahid.

Dette er første gang Taliban deltar i samtaler på et så høyt, internasjonalt nivå, opplyser talsperson Maria Zakharova ved det russiske utenriksdepartementet torsdag.

Taliban er utestengt fra å operere i Russland, da bevegelsen er klassifisert som en terrororganisasjon.

Tidligere utsatt

Den afghanske delegasjonen består av fire representanter fra Afghan High Peace Council, et utvalg som er ansvarlig for forsoningstiltak med de militante i Afghanistan, sier talsmann Sayed Ihsan Taheri.

Det afghanske utenriksdepartementet har imidlertid understrekt at representantene ikke representerer den afghanske regjeringen. Taliban har nektet å føre direkte samtaler med regjeringen, som de mener er en nikkedukke for USA.

Representanter fra USA, India, Iran, Kina, og fem tidligere Sovjet-republikker i Sentral-Asia er også invitert til møtet i Moskva. Den amerikanske ambassaden I Russland har sendt representanter for å observere diskusjonen. Pakistan, som lenge har blitt anklaget for å støtte Taliban i Afghanistan, vil «definitivt» også delta, sier UD-talsmann Muhammad Faisal.

Fredssamtalene skulle egentlig funnet sted i september, men ble utsatt etter at Kabul insisterte på at forhandlingen skulle være ledet av Afghanistan.

Mister kontroll

Fredssamtalene kommer på et sensitivt tidspunkt.

USAs spesialinspektør for Afghanistan (SIGAR) sa forrige uke at den afghanske regjeringen mer og mer mister kontrollen over landet.

Afghanske sikkerhets- og politistyrker har lidd rekordhøye tap de siste månedene, og samtidig gjort svært få framskritt i kampen mot Taliban.

Senest fredag kom det nye meldinger om Taliban-angrep mot soldater og politifolk. Ti soldater og sju politimenn ble drept i et angrep mot en militærpost i Khawja Ghar-distriktet i Takhar-provinsen.

