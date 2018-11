Skogbrannen i California firedoblet etter å slukt tusenvis av bygninger

NTB utenriks

Brannen hadde fredag spredt seg til et område på 285 kvadratkilometer etter å ha svidd av 73 kvadratkilometer dagen før.

Brannvesenet i California forklarer utviklingen med at brannmannskap har hatt mer enn nok med å evakuere og redde innbyggere fra flammene.

- Det har egentlig ikke vært noen brannslukking. Disse brannfolkene var i redningsmodus i hele går, sier Scott McLean fra Californias departement for skog og brannvern.

Alle de 27.000 innbyggerne i byen Paradise fikk torsdag ordre om å evakuere da flammene nærmet seg. Sent på kvelden var store deler av byen utradert. McLean anslår at rundt 2.000 bygninger er ødelagt.

Ifølge øyenvitner ble både boliger, supermarkeder, forretninger, restauranter, skoler og et alderhjem flammenes rov.

Flere byer truet

Fredag spredte brannen seg nordover, og innbyggerne i både Stirling City og Inskip, to lokalsamfunn ved foten av fjellkjeden Sierra Nevada fikk orde om å evakuere.

Flammene spredte seg også vestover mot Chico, en by med 90.000 innbyggere. Brannmannskap har greid å stanse brannen i utkanten av byen, samtidig som innbyggerne fikk beskjed om å evakuere.

USAs nasjonale værtjeneste har advart om brannfare i mange områder i California som følge av lav fuktighet kombinert med kraftig vind.

Også i det sørlige California raser flere branner, og tusenvis av mennesker har fått beskjed om å forlate hjemmene sine.

Dramatisk redningsoperasjon

Folk fra Paradise har fortalt om en svært dramatisk flukt.

– Vi var omgitt av flammer, vi kjørte gjennom ild på begge sider av veien, sier politimannen Mark Bass

Etter å ha evakuert familien sin, dro han tilbake for å redde ut flere funksjonshemmede innbyggere. Han hjalp blant annet en mann som forsøkte å bære sin sengeliggende kone i trygghet.

– Det var bare en vegg med flammer på begge sider av oss, og vi kunne knapt se veien foran oss, sier Bass.

Paradise ligger i et landlig område 29 mil nordøst for San Francisco. Myndighetene har ennå ingen nøyaktig oversikt over antall skadde.

Løp for livet

Innbyggere har også fortalt hvordan de måtte etterlate bilene sine i veikanten og begynne å løpe for livet med barn og kjæledyr i armene. Veier ut av byen var ufremkommelige på grunn av brannen, og det ble også meldt om flere eksplosjoner etter at elektrisitetsstolper tok fyr.

– Situasjonen er svært alvorlig og svært farlig. Jeg kjører nå gjennom brannen, og vi gjør alt vi kan for å få folk ut av området, sa sheriff Kony Honea i Butte på telefon til nyhetsbyrået AP midt under evakueringen. Han bekreftet at mange måtte la bilen stå og flykte til fots.

– Vi får dem inn i andre kjøretøy, der det er plass. Vi jobber på spreng for å få folk ut, og budskapet jeg vil få ut er: Kan du evakuere, så må du evakuere, sa sheriffen.

Sør i California har to store branner svidd av rundt 15.000 dekar (15 kvadratkilometer). Vinden har økt i styrke, og brannene sprer seg raskt og truer en rekke lokalsamfunn, ifølge myndighetene. Mange bygninger er allerede ødelagt.

75.000 mennesker har fått beskjed om å evakuere langs grensen til fylkene Ventura og Los Angeles. I et område i Santa Rosa-dalen er minst 1.200 boliger forlatt.

(©NTB)