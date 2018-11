Savnet svensk tolvåring trolig funnet død

NTB utenriks

Flere tusen frivillige har sammen med politi og personell fra forsvaret deltatt i søket etter Dante.

Gutten med Downs syndrom ble meldt savnet i Falkenberg sørvest i Sverige tirsdag da han ikke kom hjem etter å ha gått tur med hunden sin.

Fredag ettermiddag opplyste politiet på en pressekonferanse at en død person var funnet ved en kraftstasjon i utkanten av Falkenberg, og at selv om personen ikke var endelig identifisert, så tyder mye på at det er Dante som er funnet.

Politiet opprettet bortføringssak da tolvåringen ble meldt savnet.

– Men det er foreløpig ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, sier en polititalsmann ifølge Aftonbladet.

