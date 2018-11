Merkel advarer mot fremmedfrykt 80 år etter Krystallnatten

NTB utenriks

– Tyskland må handle konsekvent mot rasisme, fremmedfrykt, sosial utelukkelse, jødehat og antisemittisme, sa Merkel da hun holdt tale Berlins største synagoge fredag.

Natt til lørdag er det 80 år siden Krystallnatten, som for alvor ble starten på jødeforfølgelsen i Tyskland. Tuenvis av synagoger og jødiske butikker i landet ble plyndret og tent på. Navnet Krystallnatten spiller på de store mengdene med knust glass fra vindusruter i jødiske butikker som dekket fortau og gater.

Titusenvis av jøder ble deportert og minst 90, trolig opp mot 1.300, ble drept natten mellom 9. og 10. november 1938.

Merkel sa i talen at det er et blomstrene jødisk liv i Tyskland igjen, men hun er bekymret for antisemitismen som truer jøder i Tyskland og andre steder i verden.

I talen nevnte hun blant annet angrep mot jøder som bærer det tradisjonelle jødiske hodeplagget kippa. Hun kalte videre angrepet mot en jødisk restaurant i byen Chemnitz, som ble utført av høyreekstremister i august, for skremmende.

– Slike handlinger vekker dårlige minner om begynnelsen av jødeforfølgelsen i 1930-årene.

