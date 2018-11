IS hevder å stå bak knivepisode i Australia

NTB utenriks

Angrepet under ettermiddagsrushet Melbourne fikk sentrum til å stå stille i Australias nest største by.

Hundrevis av mennesker sto og så på bak barrikadene mens politiet forsøkte å pågripe angriperen, og flere videoer av hendelsen ble publisert i sosiale medier.

Politiet sier at mannen gikk ut av en varebil, som da tok fyr, og angrep tre forbipasserende med kniv. Deretter forsøkte han også å angripe to politifolk som kom til stedet, før han ble skutt i brystet av en politimann.

Den antatte gjerningspersonen døde senere på sykehus. Det gjorde også en av de tre han knivstakk. Ifølge politiet inneholdt mannens bil flere sylindre med grillgass. Politiets bombegruppe kom etter hvert til og fikk uskadeliggjort gjenstandene.

Politisjef Graham Ashton i Victoria sier angriperen, som opprinnelig er fra Somalia, var kjent for politiet fra tidligere og at angrepet etterforskes som en terrorhendelse.

– Ut ifra det vi vet om denne personen behandler vi dette som en terrorhendelse. Han er kjent for politiet hovedsakelig i forbindelse med slektninger som definitivt er folk vi følger nøye med på, sa Ashton, og la til at antiterrorstyrken har overtatt ansvaret for etterforskningen.

The Herald Sun og flere andre skriver at mannen hadde tilknytning til en gruppering som er dømt for terrorplanlegging.

Via sin propagandakanal Amaq har ekstremistgruppa IS hevdet at gjerningspersonen «angrep folk fra landene som deltar i koalisjonen mot IS» på vegne av dem.

