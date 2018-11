Fem brannofre funnet i utbrente biler i California

NTB utenriks

Over 157.000 mennesker er blitt tvunget til å forlate hjemmene sine som følge av skogbranner både sør og nord i California.

Spesielt den nordlige delen av delstaten er hardt rammet. Der hadde brannen som torsdag nærmest utslettet byen Paradise, spredt seg til et fire ganger så stort område fredag.

Årsaken til den raske spredningen er kraftig vind og tørt landskap.

Ifølge myndighetene kom brannfolkene aldri igang med noe slukkingsarbeid torsdag. De hadde mer enn nok å gjøre med å redde folk fra flammene.

– Det har egentlig ikke vært noen brannslukking. Disse brannfolkene var i redningsmodus i hele går, sier Scott McLean fra Californias departement for skog og brannvern.

Dramatisk flukt

Torsdag måtte innbyggerne i byen Paradise flykte i all hast mens ilden spredte seg i høy hastighet. Flere forteller at de ble tvunget til å forlate bilene i veikanten og løpe for livet med barn og kjæledyr i armene etter at de ble stående bom fast i kø ut av byen.

Fredag ble fem mennesker funnet døde i utbrente biler. Alle ble ifølge sheriffens kontor funnet i samme område av byen.

Paradise har 27.000 innbyggere, og myndighetene anslår at flere tusen bygninger er blitt flammenes rov.

Hvor mange som er omkommet i skogbrannene, er foreløpig uvisst, opplyste lederen for guvernørens beredskapskontor, Mark Ghilarducci, på en pressekonferanse fredag.

Blant stedene som er evakuert, er hele Paradise, byen Chico med 90.000 innbyggere og store deler av Malibu, like ved Los Angeles i Sør-California.

Aske i San Fransisco

Nesten 30 mil sørvest for Paradise ligger millionbyen San Francisco, der luften nå er full av sotpartikler og røyklukten sterk. Både barn og eldre anbefales å holde seg innendørs, og mange innbyggere tyr til munnbind når de skal ut.

Flere innbyggere fra Paradise satt fredag i taushet utenfor en kirke i Chico, der de søkte tilflukt dagen før.

Mens asken daler ned og himmelen er mørk av sot, minnes de den dramatiske flukten kvelden før. Mange opplevde at flammene var så nær at de kunne kjenne varmen inne i bilene idet de ble fanget i trafikkø fordi alle forsøkte å forlate byen nesten samtidig.

Bekymringen er også stor for venner og slektninger som de ikke har hørt noe fra, spesielt for eldre som kan ha fått store problemer med å forlate byen.

- Vegg med flammer

– Vi var omgitt av flammer, vi kjørte gjennom ild på begge sider av veien, sier politimannen Mark Bass

Etter å ha evakuert familien sin, dro han tilbake for å redde ut flere funksjonshemmede innbyggere. Han hjalp blant annet en mann som forsøkte å bære sin sengeliggende kone i trygghet.

– Det var bare en vegg med flammer på begge sider av oss, og vi kunne knapt se veien foran oss, sier Bass.

(©NTB)