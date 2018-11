Demokratene lover å ta tak i våpenlovene

NTB utenriks

Nylig ble elleve personer skutt og drept i en synagoge i Pittsburgh, og onsdag ble tolv personer skutt og drept på en bar i California.

Etter at Demokratene vant tilbake flertallet i Representantenes hus i mellomvalget denne uken, er det ventet at de vil fremme flere forslag for å stramme inn landets våpenlover. Blant tiltakene de trolig vil foreslå er utvidet bakgrunnssjekk ved våpenkjøp og et forbud mot våpen som ligner halvautomatiske militære våpen.

– Det amerikanske folket fortjener handling for å få slutt på epidemien av daglig våpenbasert vold som frarøver folk livet på skoler, i religiøse bygg og på gatene, sier Nancy Pelosi, som er kandidat til å lede førstekammeret i Kongressen. Hun lover å kjempe for flere tiltak for å begrense våpenkriminaliteten, inkludert å forby magasiner med stor kapasitet. Pelosi vil videre åpne for å midlertidig beslaglegge våpen fra personer som antas å være en fare for seg selv eller andre.

Selv om Demokratene kan få vedtatt forslagene i Representantenes hus, vil de trolig møte motstand i Senatet. Der har Republikanerne fortsatt kontrollen. Forslagene vil også møte motstand hos president Donald Trump, som har lovet å forsvare grunnlovstillegget om retten til å bære våpen. I tillegg fastsettes mange av våpenlovene på delstatsnivå.

