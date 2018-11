Opptur på børsene etter mellomvalget i USA

NTB utenriks

Handelen åpnet i pluss på Wall Street etter valget, og oppturen varte ut dagen. Forventningene i markedet var at Republikanerne kom til å beholdt flertallet i Senatet, mens Demokratene tok kontroll over Representantenes hus.

Oppgangen på børsene tolkes som et lettelsens sukk over at resultatet stemte overens med forventningene. Det hjelper også at det ikke kom noen store overraskelser i valget.

– Det har tatt bort et usikkerhetsmoment som har ført til større svingninger i markedet de siste ukene, sier Patrick O'Hare i Briefing.com.

På New York-børsen endte både industriindeksen Dow Jones og den bredere S&P 500 opp 2,1 prosent. Hovedindeksen på den teknologitunge Nasdaq-børsen løftet seg enda mer og avsluttet dagen 2,6 prosent opp.

(©NTB)