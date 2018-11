Al Jazeera: Spor av syre i boligen til Saudi-Arabias konsul i Istanbul

NTB utenriks

En anonym tyrkisk kilde som jobber i justisdepartementet, sier at saudiarabiske myndigheter brukte kjemiske midler for å oppløse det parterte liket til Jamal Khashoggi. Kilden hevder at flussyre og andre stoffer ble funnet i en brønn i hagen til konsulen.

Al Jazeeras egen reporter, Andrew Simmons, melder at tyrkiske etterforskere rakk å ta små prøver av vannet i brønnen da de første gang fikk adgang til eiendommen, selv om de ikke fikk tillatelse.

– De rakk å ta noen prøver med tuppen av pinner som de stakk ned i brønnen. Disse prøvene er analysert og viser blant annet hydrogenfluorid oppløst i vann, sier Simmons.

Når gassen hydrogenfluorid blandes med vann blir resultatet kalt flussyre.

Al Jazeera-reporteren sier at prøver tatt fra kloakk- og avløpssystemet på eiendommen også viser at det ble brukt syre for å løse opp liket.

Yasin Aktay, en nær medarbeider av president Recep Tayyip Erdogan, sa 2. november at han trodde Khashoggis lik var oppløst i syre og at liket var partert for å framskynde prosessen.

