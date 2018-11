EU varsler nye lisenser til fangst av snøkrabbe

NTB utenriks

EU-kommisjonen la onsdag fram et forslag om å gi snøkrabbelisens til 20 fartøyer i 2019. Det er samme antall som i 2017 og 2018.

Elleve av lisensene skal gå til Latvia, mens resten skal fordeles mellom Litauen, Polen, Estland og Spania.

Norge nekter europeiske fiskere å fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard og har ikke godtatt de europeiske lisensene.

Saken ble satt på spissen for alvor i januar i fjor. Da ble den latviske båten Senator ble tatt i arrest for ulovlig fangst av snøkrabbe på den såkalte Sentralbanken utenfor Svalbard. Senator hadde med seg lisens fra EU, men ble likevel ilagt millionbot. Saken er nå til behandling i Høyesterett.

Da EU i desember i fjor vedtok nye fangstlisenser for 2018, reagerte Norge ved å bryte de pågående forhandlingene med EU-kommisjonen om en løsning på konflikten.

Bakteppet er uenighet om tolkning av Svalbardtraktaten. EU mener traktaten gir europeiske fartøyer rett til å fange like mye snøkrabbe utenfor Svalbard som norske fartøyer. Norge mener derimot at traktaten ikke gjelder for bunndyr som snøkrabbe.

