Kina handelsoverskudd med USA rekordhøyt

NTB utenriks

Verdien av Kinas eksport til USA ble på 44,4 milliarder dollar i samme måned, en oppgang på 13,2 prosent fra august i fjor. Verdien av import fra USA til Kina steg 2 prosent til 13,3 milliarder dollar. Det kinesiske handelsoverskuddet med USA nådde dermed rekordhøye 31 milliarder dollar i august.

Økningen fant sted til tross for at USAs president Donald Trump i juli innførte tollsats på opptil 25 prosent på kinesiske varer til en verdi av 34 milliarder dollar. USA innførte toll på ytterligere varer til en verdi av 16 milliarder dollar i august. Trump har varslet videre utvidelse som vil ramme kinesisk eksport til en verdi av 200 milliarder dollar, og fredag sa han at det på toppen av dette kan bli innført toll på varer verdt 267 milliarder dollar. I praksis betyr det da at all eksport fra Kina til USA vil rammes av toll.

Trump har sagt at handelskriger er «lette å vinne». Men Kina varsler at landet står klart til å gjengjelde.

– Hvis USA innfører ethvert nytt tolltiltak mot Kina, kommer Kina til å innføre nødvendige mottiltak, sa det kinesiske handelsdepartementets talsmann Gao Feng fredag.

Kinas globale eksport vokste 9,8 prosent i august sammenlignet med samme måned i fjor, og landets import steg 20 prosent. Mens Kinas handelsoverskudd med vokste i august, var nivået stabilt overfor resten av verden, med 27,9 milliarder dollar.

(©NTB)