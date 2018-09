Trump: «Den dype staten» truer demokratiet

NTB utenriks

Den anonyme kronikken i New York Times har utløst en intens jakt på forfatterens navn - men så langt uten resultat.

– Ingen vet hvem pokker han eller hun er, sa Trump på et folkemøte i Billings i delstaten Montana torsdag.

Trump beskyldte New York Times for forræderi og gjentok at avisa må avsløre kronikkforfatterens navn av hensyn til nasjonens sikkerhet.

– Det de har gjort, er i praksis forræderi, sa presidenten, som ofte kommer med harde angrep på mediene.

Han antydet at kronikkforfatteren kan være tilknyttet «den dype staten». Dette er et begrep som brukes om grupperinger i statsapparatet som motarbeider eller forsøker å fjerne folkevalgte ledere.

– Operatører fra den dype staten, som selv aldri er blitt valgt, er en trussel mot demokratiet, framholdt presidenten.

I den mye omtalte New York Times-kronikken hevdes det at medlemmer av Trumps administrasjon driver en «stille motstandskamp» for å motvirke Trumps «verste tilbøyeligheter».

