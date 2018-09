Mattis på lynvisitt i Kabul

NTB utenriks

Mattis hadde samtaler med president Ashraf Ghani, som flere av Afghanistans sikkerhetstopper nylig vendte ryggen.

Ghanis nasjonale sikkerhetsrådgiver Mohammad Hanif Atmar, forsvarsminister Tareq Shah Bahrami, innenriksminister Wais Ahmad Barmak og øverste etterretningssjef Masoum Stanekzai gikk alle nylig av i protest, angivelig fordi Ghani sa nei til forhandlinger med Taliban i russisk regi.

Hva som ble sagt under møtet mellom Mattis og Ghani er ikke kjent, og det kom heller ingen offisielle kunngjøringer etter samtalene.

Dystert bilde

President Donald Trump varslet for et år siden at han ville sende tusener av nye soldater til Afghanistan, men dette har ikke forhindret Taliban-opprørerne i å erobre stadig nye områder og den ytterliggående islamistgruppa IS i å feste grepet og gjennomføre en rekke selvmordsangrep.

USAs spesialinspektør for Afghanistan (SIGAR), John Sopko, tegnet nylig et dystert bilde av situasjonen i landet, 17 år etter at en USA-ledet koalisjon hjalp en allianse av krigsherrer til makten i Kabul.

Sopko betegner den afghanske regjeringen som dysfunksjonell og uten politisk vilje til å slå ned på den massive korrupsjonen, som også er utbredt i landets sikkerhetsstyrker.

Fortsatt militært nærvær

NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014. Forsvarsalliansen har fortsatt rundt 12.000 soldater i landet, blant dem 8.400 amerikanere.

Norge har 50 spesialsoldater i landet, der de skal drive opplæring av afghanske styrker ut 2018.

Over 110.000 mennesker er drept siden 2001, blant dem minst 31.000 sivile.

Krigen har også kostet 2.200 amerikanske soldater livet, mens USAs allierte har mistet 1.136 personer i perioden, blant dem ti norske soldater.

