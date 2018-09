Høyreekstreme demonstrerte på nytt i Chemnitz

NTB utenriks

Over 1.000 mennesker samlet seg i protesten fredag kveld, under slagord som «sikkerhet for Chemnitz» og «vi er folket». Ved 19.30-tiden var situasjonen rolig, og det var ingen meldinger om sammenstøt eller bråk av noe slag.

Protestene finner sted i lys av et knivdrap på en tysk 35 år gammel mann i byen 26. august. To asylsøkere er pågrepet og siktet for drapet. Drapet utløste i dagene etterpå demonstrasjoner blant ytre høyre-grupper og tusenvis av lokale innbyggere, der tusenvis gikk gjennom gatene.

