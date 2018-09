Trump kaller usignert NY Times-kronikk «feig»

NTB utenriks

Avisen har gått til det uvanlige skrittet å publisere en anonym kronikk, og beskriver den ikke navngitte forfatteren av kronikken som «en høytstående ansatt i Trump-administrasjonen». Avisen skriver før kronikken starter at de velger å publisere anonymt for å beskytte vedkommendes identitet, fordi vedkommendes stilling kan stå i fare. Budskapet er viktigst, innleder avisen.

Presidenten selv bryr seg tilsynelatende ikke, og sa foran kamera senere onsdag hva han syns om saken og «mislykkede New York Times».

– Husk dette om New York Times: Da jeg vant valget, ble de tvunget til å be om unnskyldning, måtte de skrive et brev der de beklaget at de hadde dekket valget feilaktig, det er den første gangen noen har måtte gjøre det. Så hvis New York Times har publisert en anonym kronikk, det betyr en feig kronikk, da gjør vi en god jobb, sa Trump.

I kronikken skriver den anonyme ansatte at Trump-medarbeidere er klare over presidentens mangler, og at de «forsøker å gjøre rett selv når Donald Trump ikke kan».

Forfatteren hevder også at «det tidlig ble hvisket innad i administrasjonen» om å utløse grunnlovstillegg 25 som handler om situasjoner der presidenten er erklært uegnet til å fortsette og hvor visepresidenten overtar. Begrunnelsen var «ustabiliteten» som medarbeiderne observerte, hevder skribenten, som legger til:

– Dette er ikke arbeidet til en såkalt dyp stat. Det handler om arbeidet til et fungerende statsapparat.

