Stort krigsvrak funnet i Danmark

NTB utenriks

Skipet var på vei fra Frederikshavn til Fredrikstad i Norge med 823 menn og kvinner om bord, inkludert besetningen, da det nord for Skagen ble rammet av en voldsom eksplosjon og raskt begynte å synke.

Forliset kostet 333 personer livet, og ulykken var dermed den alvorligste krigsbegivenheten som rammet de tyske styrkene i Danmark under den fem år lange tyske okkupasjonen. De overlevende ble satt i land i Danmark, men 93 ble aldri funnet.

Ifølge britiske opplysninger var det ubåten HMS Sturgeon som senket Pionier med en torpedo. Dette ble kontant avvist av Tyskland, som hevdet at skipet enten traff en mine, ble rammet av sabotasje eller offer for en eksplosjon i en dampmotor-komponent. Sistnevnte er dog usannsynlig, ettersom Pionier ikke var et dampskip og hadde en stor sekssylindret dieselmotor.

Vraket av Pionier har lenge vært blant de mest ettersøkte i Danmark. Både utenlandske og danske dykkere har lett flittig, men på feil steder. Til slutt ble skipet funnet vesentlig lenger øst enn hittil antatt. Det ligger på 177 meters dybde, hvilket gjør det vanskelig å heise opp.

– Våre undersøkelser underbygger de britiske rapportene. Bakre del av skipet mangler, og alt tyder på at skipet er revet i to av en torpedo. Det ble funnet i internasjonalt farvann, men nesten helt inne på svensk sokkelområde, sier Sea War Museum Jutlands direktør Gert Normann Andersen.

(©NTB)